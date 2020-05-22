السعودية تفرض إجراءات جديدة على الوافدين خلال عيد الفطر بسبب فيروس كورونا

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حرصت الحكومة السعودية على فرض بعد الإجراءات الجديدة على حركة الوافدين خلال فترة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار سعي المملكة العربية السعودية في السيطرة على أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وتأتي هذه الإجراءات الجديدة من طرق الحكومة السعودية من أجل عدم منح الفرصة لأي فرد يرغب في استمرار انتشار الفيروس المستجد في المرحلة القادمة على أراضي المملكة.

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وإليكم الآن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة السعودية بشأن الوافدين خلال أيام عيد الفطر المبارك:

خروج الوافدين من المنازل وتحركهم بصورة طبيعية طيلة أيام عيد الفطر المبارك ولكن بشروط قاسية.

فرض غرامة مالية ضخمة على أي شخص يخالف تعليمات الحكومة.

خروج الوافدين في بعض المناطق المحددة داخل المملكة العربية السعودية.

تجنب الاختلاط تماماً إضافة إلى الابتعاد عن التجمعات الجماهيرية.

عدم التنقل بين مختلف مدن المملكة لحين نهاية عيد الفطر المبارك.

خروج الوافدين في وقت مبكر من صباح كل يوم إضافة إلى الابتعاد تماماً عن التزاحم حفاظاً على أرواح المواطنين جميعاً.

لن يتم السماح للوافدين بالخروج إلا في حالة امتلاك التصاريح التي تم الحصول عليها عبر تطبيق “توكلنا”.

غرامة مالية قاسية تصل قيمتها إلى مبلغ 10 آلاف ريال سعودي في حالة مخالفة أي من التعليمات.

غرامة مالية إضافة إلى حبس لمدة 20 يوم على أقل تقدير في حالة مخالفة التعليمات.

ويجب الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية لا تزال تعاني بشدة من آثار تفشي الفيروس المستجد، وخاصة في ظل تزايد أعداد المصابين بصفة يومية من خلال معدلات عالية بشكل غير مسبوق على الإطلاق.

وكانت الحكومة السعودية قد فرضت حظر التجوال الشامل على كافة المتواجدين على أراضي المملكة منذ نهاية شهر مارس الماضي من العام الحالي 2020، وذلك في محاولة منها للحد من تفشي ذلك الوباء بشكل أكبر في المرحلة القادمة، إلا أن ذلك الحظر الشامل لم يمنع المرض أبداً من استمرار الانتشار بين مختلف الناس في المملكة العربية السعودية.

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