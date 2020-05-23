عيد الفطر اليوم السبت في 5 دول إفريقية من بينهم دولة عربية

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أعلنت 5 دول أفريقية بينها دولة واحدة عربية، عن تمكنها من رؤية هلال شوال أمس الجمعة، وقد احتفلت تلك الدول الـ 5 بعيد الفطر المبارك اليوم السبت، خلافًا لما تم الإعلان عنه في معظم الدول العربية والإسلامية.

موريتانيا تعلن اليوم السبت هو أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت اللجنة المركزية لمراقبة الأهِلّة في موريتانيا أن اليوم السبت هو أول أيام عيد الفطر المبارك 2020، خلافاً لما أعلنت معظم الدول الإسلامية والعربية، وقد أصدر الرئيس الموريتاني بتلك المناسبة عفواً عن 195 سجيناً.

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وأكدت اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة أنها توصلت لرؤية مستفيضة لهلال شوال بمناطق متفرقة من البلاد ومن بينها 6 عدول.

بيان من تنسيقية مسلمي السنغال بثبوت رؤية هلال شوال

أصدرت “تنسيقية مسلمي السنغال” بياناً أعلنت خلال أنها قد عقدت جلسة مساء أمس الجمعة للنظر فيما وردها بشأن ثبوت رؤية هلال شوال 1441 هجرياً/ 2020 ميلادياً من عدمها، وبعد الاطلاع والتحري ثبتت رؤيته هلال شوال بالسنغال”.

وأضافت تنسيقية مسلمي السنغال خلال البيان الصادر عنها، أنه على غرار السنغال، فقد ثبتت رؤية الهلال بساحل العاج ومالي والنيجر.

في غضون هذا، فقد صرحت رئيس رابطة الدعاة بمالي إن “اللجنة الوطنية لترائي الهلال”، قد أفادت ثبوت رؤية هلال شوال بكافة أنحاء البلاد، بأنه قد تمت رؤية هلال شوال بالعديد من المناطق في البلاد، ما يصل لدرجة الرؤية المستفيضة.

فيما أعلنت 18 دولة عربية وإسلامية، ومنه أبرزها:

مصر.

السعودية.

الإمارات.

الكويت.

البحرين.

قطر.

أن اليوم الموافق السبت هو المتمم لشهر رمضان الكريم 1441 هجرياً/ 2020 ميلادياً، وأن عيد الفطر سوف يحِل في تلك البلاد غداً الموافق الأحد، وذلك لتعذر رؤية هلال شوال.

ويحل عيد الفطر خلال هذا العام 1441 هجرياً/ 2020 في ظل جائحة فيروس كورونا المُستجد “كوفيد 19″، التي تواصل حصد آلاف الأرواح، وتفرض العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية الوقائية في كافة دول العالم.

لن يتم أداء شعائر صلاة عيد فطر 2020 في المساجد كما هو المتعارف عليه كل عام، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين في ظل مواجهة جائحة كورونا المستجد “كوفيد 19”.

كم أعلنت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عن إجازة أداء صلاة عيد الفطر بالمنازل، بالكيفية التي تُصلى بها في المساجد والساحات الصلاة، وذلك لقيام العذر المانع من إقامتها بالمسجد أو إقامتها في الخلاء.

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