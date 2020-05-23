التوصل للقاح فعال صيني ضد كورونا أثبت نجاحه بالاختبارات على البشر

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صرح باحثون بشركة “كانسينو بيولوجيكس” الصينية، عن التوصل للقاح قد تم تجربته على البشر خلال التجارب السريرية الأولى للقاح، وقد أعلنت الشركة الصينية أن اللقاح قد أثبت أنه آمن على البشر، وأدى لاستجابة مناعية سريعة وقوية لدى متلقيه، تبعاً لما أعلنت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

وقد أعلنت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، أن نتائج الباحثين، التي تم نشرها بمجلة “لانسيت” الطبية، قد بينت أن 801 من البالغين قد تلقوا اللقاح، وقد ظهرت لديهم أجسام مضادة محيدة، كما أن الخلايا في أجسادهم، قد أظهرت استجابة ضد فيروس كورونا المستجد غير أنه من الضروري أن يتم إجراء المزيد من الدراسات الطبية، للتأكد من أن اللقاح بإمكانه الحماية ضد العدوى بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

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صرح البروفيسور “وي تشن”، إن اللقاح الصيني ضد كورونا لديه القدرة على تحفيز استجابة مناعية، لا يعني بالضرورة أنه سوف يحمي البشر ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

كشفت دراستان طبيتان تم إجراؤها بجامعة هارفارد الأمريكية أن الإصابة بفيروس كورونا المستجد تخلق مناعة للجسم تمنعه من الإصابة بالفيروس مرة أخرى.

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