حصيلة كورونا في العالم.. 5.25 مليون إصابة وما يزيد عن 338 ألف حالة وفاة

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ارتفع خلال الوقت الراهن حصيلة فيروس كورونا في كافة أنحاء العالم، حيث سجل عدد الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في جميع دول العالم حتى اليوم السبت الموافق الـ 23 من شهر مايو الجاري لعام 2020 ما يقرب من 525.1917 حالة، حتى تمام الساعة الـ 7:45 دقيقة حسب التوقيت العالمي الموحد “يو تي سي”، تبعاً بقا للبيانات التي قامت بجمعها جامعة “جونز هوبكنز”، ووكالة “بلومبرج” للأنباء.

كما أعلنت وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم أن فيروس كورونا المستجد قد تسبب في 338.265 حالة وفاة في جميع دول العالم.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن فيروس كورونا المستجد قد ظهر لأول مرة في العالم في مدينة ووهان الصينية في سوق تجاري يتم فيه بيع المواد الغذائية، ثم أخذ الفيروس في الانتشار في كافة دول العالم وسط تحذيرات من منظمة الصحة العالمية، وتسعى العديد من الدول للحد من جائحة كورونا المستجد من خلال اتخاذ بعض التدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إجراء تجارب سريرية تقرب من 10 تجارب سريرية على بعض من اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد التي بلغ عدد اللقاحات ضد الفيروس إلى الوقت الراهن ما يقرب من 124 لقاح ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

إقرأ الصحة العالمية تعلن.. تطوير 124 لقاحاً محتملاً لـ كورونا وإجراء 10 تجارب سريرية