الكويت تسجل 10 وفيات و900 إصابة بفيروس كورونا

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10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، سجلت وزارة الصحة في الكويت، مؤكدة أنه بتسجيل الوفيات الجديدة اليوم السبت، يرتفع عدد الوفيات بالفيروس التاجي في البلاد إلى نحو 148 حالة وفاة، منذ انتشار الفيروس.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في الكويت الدكتور عبد الله السند، في مؤتمرٍ صحفي عقد اليوم، أن البلاد سجلت نحو 900 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس التاجي إلى نحو 20 ألفا و464 حالة إصابة، منذ تفشي الوباء في ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أن هناك نحو 192 حالة إصابة بالفيروس تتلقى رعاية طبية داخل وحدة العناية المركزة.

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كانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت في وقت سابق اليوم، أن نحو 232 شخصا من المصابين بالفيروس التاجي تماثلوا إلى الشفاء، خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى نحو 5 آلاف و747 حالة. يشار إلى أن الحكومة الكويتية، أعلنت تطبيق الحظر الشامل في البلاد، لمدة 20 يومًا، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

كانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت أنها سجلت، الخميس الماضي، نحو 5 حالات وفيات جديدة بسبب إصابتهم فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″؛ ليرتفع بهذا العدد إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا “كوفيد – 19” في الكويت إلى 129 حالة. وأكد الدكتور عبد الله السند المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، تسجيل نحو 1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بهذا إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الكويت إلى 18609 حالات خلال الوقت الراهن. وأشار إلى أن ما يقرب من 181 حالة إصابة تتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد تسبب فيما لا يقل عن 335 ألف وفاة في العالم، منذ ظهوره في الصين، خلال شهر ديسمبر الماضي، بحسب تعداد وكالة الصحافة الفرنسية، استنادا إلى مصادر رسمية، أمس. وأكدت تسجيل أكثر من 5.2 مليون إصابة بالفيروس التاجي رسميا في 196 بلدا ومنطقة، منذ بدء تفشي الوباء.