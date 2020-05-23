وفاة 15 شخصا وإصابة 2442 حالة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

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وزارة الصحة السعودية

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بتسجيل نحو 15 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، أكدت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي في المملكة إلى نحو 379 حالة وفاة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، خلال مؤتمرٍ صحفيٍ اليوم، إلى أنه جرى تسجيل نحو ألفين و442 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى نحو 70 ألفٍ و161 حالة إصابة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في المملكة أنه جرى تسجيل نحو ألفين و233 حالة شفاء من الفيروس التاجي، مؤكدا أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى نحو 41 ألفا و236 حالة.
كانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، أكدت أنه يجب على كل أئمة المساجد عدم إقامة صلاة العيد في الجوامع أو المصليات بالمملكة، يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية؛ لمنع تفشي انتشار فيروس كورونا. وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، أن ذلك يأتي إلحاقاً لما صدر من الإيقاف المؤقت للجمع والجماعات في المساجد، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تواصل الوزارة تنفيذها؛ لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″؛ مواكبة لجهود الدولة في هذا الصدد.

 

يشار إلى أن الحكومة السعودية عملت على فرض بعد الإجراءات الجديدة على حركة الوافدين خلال فترة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار سعي المملكة العربية السعودية في السيطرة على أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وتأتي هذه الإجراءات الجديدة من طرق الحكومة السعودية من أجل عدم منح الفرصة لأي فرد يرغب في استمرار انتشار الفيروس المستجد في المرحلة القادمة على أراضي المملكة.، ومن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة السعودية بشأن الوافدين خلال أيام عيد الفطر المبارك: “خروج الوافدين من المنازل وتحركهم بصورة طبيعية طيلة أيام عيد الفطر المبارك ولكن بشروط قاسية، فرض غرامة مالية ضخمة على أي شخص يخالف تعليمات الحكومة، خروج الوافدين في بعض المناطق المحددة داخل المملكة العربية السعودية، تجنب الاختلاط تماماً إضافة إلى الابتعاد عن التجمعات الجماهيرية، عدم التنقل بين مختلف مدن المملكة لحين نهاية عيد الفطر المبارك، خروج الوافدين في وقت مبكر من صباح كل يوم إضافة إلى الابتعاد تماماً عن التزاحم حفاظاً على أرواح المواطنين جميعاً، لن يتم السماح للوافدين بالخروج إلا في حالة امتلاك التصاريح التي تم الحصول عليها عبر تطبيق “توكلنا”، غرامة مالية قاسية تصل قيمتها إلى مبلغ 10 آلاف ريال سعودي في حالة مخالفة أي من التعليمات، غرامة مالية إضافة إلى حبس لمدة 20 يوم على أقل تقدير في حالة مخالفة التعليمات”.

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