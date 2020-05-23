وفاة 15 شخصا وإصابة 2442 حالة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

بتسجيل نحو 15 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، أكدت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي في المملكة إلى نحو 379 حالة وفاة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، خلال مؤتمرٍ صحفيٍ اليوم، إلى أنه جرى تسجيل نحو ألفين و442 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى نحو 70 ألفٍ و161 حالة إصابة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في المملكة أنه جرى تسجيل نحو ألفين و233 حالة شفاء من الفيروس التاجي، مؤكدا أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى نحو 41 ألفا و236 حالة.