قطر تعلن تسجيل حالتي وفاة و1732 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت وزارة الصحة في قطر، اليوم السبت، حالتي وفاة جديدتين إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات في قطر 21 حالة، كما سجلت 1732 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي للمصابير بسبب الفيروس في قطر 42,213 حالة، حسب بيان الصحة القطرية اليوم على موقعها الإلكتروني.

كما سجلت الصحة القطرية كذلك 20 حالة شفاء من فيروس كورونا، ليصبح العدد الإجمالي للمتعافين في البلاد 8513 حالة، كما فحصت الوزارة 4152 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصبح العدد الإجمالي للذين تم فحصهم منذ أن ظهر الفيروس في قطر 184,794.

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يشار إلى أن دولة قطر كانت من ضمن أبرز الدول العربية التي تفشى فيها ذلك الوباء الخطير في الأشهر القليلة الماضية، حيث ارتفعت أعداد المصابين بشكل جنوني في ظل تواجد الكثير من مواطني الشعب الإيراني على أرض الدولة القطرية، علماً أن دولة إيران تعد من أكبر الدول الآسيوية بعد الصين التي تأثرت سلبياً بالفيروس المستجد، حيث سجلت جمهورية إيران أعداداً هائلة سواء من المصابين أو حتى الوفيات.