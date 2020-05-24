الصحة العالمية تطلق تحذيرات من خطر داهم يهدد 80 مليون طفل في العالم

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حذرت العديد من الهيئات الدولية من بينهم منظمة الصحة العالمية من خطر أخر بالإضافة إلى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” الذي يحظى باهتمام العالم خلال الوقت الراهن، وأكد منظمة الصحة العالمية أن الخطر الأخر يهدد عشرات الملايين من الأطفال.

فقد صرحت وكالات تابعة للأمم المتحدة والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، إن ما يقرب من 80 مليون طفل بمختلف أنحاء العالم قد يتعرضون لخطر الإصابة بأمراض ولكن تلك الأمراض يمكن الوقاية منها عن طريق أخذ اللقاحات المختلفة، مثل لقاح الدفتريا والحصبة وشلل الأطفال، وذلك من جراء تعطل “التطعيمات الروتينية” بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

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كما أوضحت منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، خلال بيان مشترك صادر عنهم، إن البيانات قد أظهرت أن توفير خدمات التطعيم الروتينية قد تعطلت لحد كبير في ما لا يقل عن 68 دولة، ومن المرجح أن يؤثر هذا الأمر على ما يقرب من 80 مليون طفل دون سن عام يعيشون في تلك البلدان.

أوضح البيان الصادر عن تلك المنظمات إن القيود على السفر، بالإضافة إلى تأخير تقديم اللقاحات المختلفة، وتردد بعض الآباء في ترك بيوتهم خشية التعرض لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، والنقص في عدد العاملين في القطاع الصحي، قد تسبب في تعطل يعد غير مسبوق على النطاق الصحي العالمي منذ بدء مثل تلك البرامج الموسعة خلال فترة السبعينيات من القرن السابق.

وقد أعلنت هنريتا فور المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف، “لا يمكننا أن نجعل كفاحنا ضد مرض واحد، يأتي على حساب التقدم طويل المدى في كفاحنا ضد أمراض أخرى”.

كما أضافت، “في حين يمكن أن تستدعي الظروف منا التوقف مؤقتاً عن بعض جهود التطعيم، فإنه يتعين استئناف تلك التطعيمات في أسرع ما يمكن، وإلا فإننا معرضون لمخاطر استبدال وباء قاتل بوباء آخر قاتل”.

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