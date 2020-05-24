2399 إصابة و11 حالة وفاة جديدة بكورونا في السعودية

وجود هذا الخبر على أي موقع بخلاف (مصر 365) يعني أن المحتوى مسروق ولا يوجد إذن من مصر 365 لنشر الخبر.

بتسجيل نحو 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي في المملكة إلى نحو ثلاثمائة وتسعين حالة وفاة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن المملكة سجلت اليوم نحو ألفين و399 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه بتسجيل هذا الرقم ارتفع عدد مصابي فيروس كورونا في المملكة إلى نحو 72 ألفا و560 حالة إصابة.

Advertisements

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المملكة سجلت نحو ألفين و284 حالة شفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى نحو 43 ألفا و520 شخصا.

كانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، أكدت أنه يجب على كل أئمة المساجد عدم إقامة صلاة العيد في الجوامع أو المصليات بالمملكة، يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية؛ لمنع تفشي انتشار فيروس كورونا. وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، أن ذلك يأتي إلحاقاً لما صدر من الإيقاف المؤقت للجمع والجماعات في المساجد، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تواصل الوزارة تنفيذها؛ لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″؛ مواكبة لجهود الدولة في هذا الصدد.

يشار إلى أن الحكومة السعودية عملت على فرض بعد الإجراءات الجديدة على حركة الوافدين خلال فترة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار سعي المملكة العربية السعودية في السيطرة على أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وتأتي هذه الإجراءات الجديدة من طرق الحكومة السعودية من أجل عدم منح الفرصة لأي فرد يرغب في استمرار انتشار الفيروس المستجد في المرحلة القادمة على أراضي المملكة، ومن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة السعودية بشأن الوافدين خلال أيام عيد الفطر المبارك: “خروج الوافدين من المنازل وتحركهم بصورة طبيعية طيلة أيام عيد الفطر المبارك ولكن بشروط قاسية، فرض غرامة مالية ضخمة على أي شخص يخالف تعليمات الحكومة، خروج الوافدين في بعض المناطق المحددة داخل المملكة العربية السعودية، تجنب الاختلاط تماماً إضافة إلى الابتعاد عن التجمعات الجماهيرية، عدم التنقل بين مختلف مدن المملكة لحين نهاية عيد الفطر المبارك، خروج الوافدين في وقت مبكر من صباح كل يوم إضافة إلى الابتعاد تماماً عن التزاحم حفاظاً على أرواح المواطنين جميعاً، لن يتم السماح للوافدين بالخروج إلا في حالة امتلاك التصاريح التي تم الحصول عليها عبر تطبيق “توكلنا”، غرامة مالية قاسية تصل قيمتها إلى مبلغ 10 آلاف ريال سعودي في حالة مخالفة أي من التعليمات، غرامة مالية إضافة إلى حبس لمدة 20 يوم على أقل تقدير في حالة مخالفة التعليمات”.