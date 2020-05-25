ارتفاع جديد في أعداد المصابين والوفيات في السعودية اليوم بسبب فيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة السعودية بصفة رسمية اليوم الإثنين عن ارتفاع أعداد المصابين والوفيات في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد التي لا يوجد لها علاج فعال حتى هذه اللحظة حول العالم.

وأكد الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس المستجد قد وصل إلى 399 حالة وفاة، حيث تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة في آخر 24 ساعة.

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وأشار أيضاً إلى أن اليوم فقد قد شهد تسجيل 2235 إصابة جديدة بذلك الوباء، وعلى إثر ذلك ارتفع إجمالي عدد المصابين في المملكة من خلال وصوله إلى 74795 حالة منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها المرض داخل البلاد إلى غاية الآن.

وشدد الدكتور محمد العبد العالي في حديثه على أن إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية قد وصل إلى 45668 حالة، حيث شهد اليوم خروج 2148 حالة جديدة من مستشفيات العزل بعد تعافيهم بشكل كامل من الإصابة.

وأضاف أيضاً أن جميع العاملين في القطاع الطبي بالسعودية يبذلون أقصى مجهود لديهم من أجل محاولة احتواء ذلك المرض بأي وسيلة ممكنة، مطالباً في الوقت ذاته جميع المتواجدين على أرض المملكة بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية من أجل ضمان عدم الإصابة بالوباء.

يُذكر أن الحكومة السعودية قد فرضت العديد من القيود على كل شخص يتواجد على أرض المملكة العربية السعودية طيلة الأسابيع الماضية، ولعل أبرز هذه القيود قد تمثلت في حظر التجوال الكامل في محاولة للحد من تفشي الفيروس بشكل أكبر في المرحلة القادمة.

وتعتبر المملكة العربية السعودية من أكثر الدول التي عانت في الأشهر القليلة الماضية بسبب ذلك الفيروس المستجد، إلا أن نسبة الشفاء فيها كانت مثالية للغاية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهو ما يؤكد بدوره على قوة النظام الصحي السعودي ومدى قدرته على التعامل مع مثل هذه المواقف الصعبة.

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