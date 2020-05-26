أول دولة أوروبية تعلن خلوها من فيروس كورونا

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بعد 69 يوما من الإعلان عن تسجيل أول إصابة بها، أعلنت حكومة الجبل الأسود خلو بلادها من فيروس كورونا المستجد، في خطوة يراها البعض بالغة الأهمية للسياحة.

ونقلت شبكة “روسيا اليوم”، عن رئيس وزراء الجبل الأسود دوسكو ماركوفيتش، قوله إن البلاد حاليا خالية من أي مصاب بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد 68 يوما من تسجيل أولى حالات الإصابة بالفيروس داخل البلد الأوروبي.

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وكانت وزارة الصحة في الجبل الأسود، ذكرت يوم السبت الماضي، أن بلادها هي آخر من وصلها فيروس كورونا المستجد داخل القارة الأوروبية.

وكشفت البيانات الرسمية المُعلنة من جانب الحكومة، عن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الجبل الأسود، والتي بلغت 324 حالة إصابة، توفي منهم 9 حالات، فيما تعافى 315 مصاب وغادروا المستشفيات بعد تأكد شفاءهم من الإصابة.