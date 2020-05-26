11 قرارا سعوديا بشأن عودة الأنشطة والتعايش مع كورونا

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كشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، عن أنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وإمكانية عودة بعض الأنشطة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، فقد صدرت الموافقة على الآتي:

أولًا: ابتداءً من يوم الخميس الموافق 28 مايو 2020م حتى نهاية يوم السبت الموافق 30 مايو، يتم الآتي:

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ـ تغيير الأوقات المسموح بها التجول داخل المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة 6 صباحًا حتى 3 مساءً.

– السماح بالتنقل بالسيارة الخاصة داخل المملكة أثناء فترة السماح بالتجول.

– بالإضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة في قرارات سابقة؛ يُسمح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية خلال فترة السماح، في المجالات التالية:

1ـ محلات تجارة الجملة والتجزئة.

2ـ المراكز التجارية (المولات).

– استمرار منع جميع الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي، ومنها: صالونات التجميل والحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، ودور السينما، والمراكز الترفيهية، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.

ثانيًا: بداية من يوم الأحد الموافق 31 مايو 2020م، حتى نهاية يوم السبت 20 يونيو، يتم الآتي:

ـ تغيير أوقات السماح بالتجول داخل المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة 6 صباحًا حتى 8 مساءً.

– استمرار عمل جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة.

ـ السماح بإقامة صلاة الجمع والجماعة لكل الفروض في مساجد المملكة، ما عدا مساجد مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعلنة.

-استمرار إقامة صلاة الجمع والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الاحترازية المتخذة حاليًا.

ـ عودة اعمل في الوزارات والهيئات الحكومية وكذلك شركات القطاع الخاص، وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية.

ـ عودة الرحلات الجوية الداخلية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة، والتي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية.

ـ السماح بالسفر بين المناطق بوسائل النقل المواصلات المختلفة، مع التزام الجهات المختصة بالإجراءات الاحترازية اللازمة.

ـ إضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة سابقا، يُسمح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية في فترة السماح بالتجول، وذلك في المجالات التالية:

1ـ الطلبات الداخلية في المطاعم، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

2ـ الطلبات الداخلية في المقاهي، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

– استمرار منع جميع الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي، ومنها: صالونات التجميل والحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، ودور السينما، والمراكز الترفيهية، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.

– استمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة في كل الأوقات، ومنع التجمعات الاجتماعية لأكثر من 50 شخصًا، مثل الأفراح ومجالس العزاء وغيرها.

ثالثا: ابتداءً من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020م تتم العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول – فيما عدا مدينة مكة المكرمة – مع الالتزام بالتعليمات الوقائية والتباعد الاجتماعي، والحرص على المحافظة على حماية الفئات الأعلى خطرا من الإصابة ولاسيما كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

رابعاً: فيما يخص مكة المكرمة، يتم تطبيق الإجراءات في البند أولاً ابتداءً من يوم الأحد الموافق 31 مايو 2020م حتى نهاية يوم السبت الموافق 20 يونيو، والبند ثانياً ابتداءً من يوم الأحد الموافق 21 يونيو.

خامساً: التأكيد على جميع المتواجدين في المملكة من مواطنين ومقيمين باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالحد من انتقال العدوى، مثل لبس الكمامة والتعقيم وغسل اليدين والتباعد الاجتماعي.

سادساً: يتم الحصول على تصاريح التنقل للحالات الضرورية وغيرها أثناء فترة منع التجول من خلال نموذج التصاريح الورقية المعتمدة، والتصاريح الإلكترونية وتطبيق (توكلنا)، والتي يتم إضافتها خلال أوقات منع التجول، من خلال طلبها عبر التطبيق الرسمي (توكلنا) للهواتف المعتمد من قبل الجهات المختصة.

سابعاً: السماح لسكان الأحياء بممارسة رياضة المشي داخل أحيائهم أثناء فترة منع التجول، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة.

ثامناً: استمرار تعليق العمرة والزيارة، ومراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء التطورات الصحية.

تاسعاً: استمرار تعليق الرحلات الدولية حتى إشعار آخر.

عاشراً: تخضع جميع الإجراءات المذكورة للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة، للنظر في تمديد أي مرحلة أو العودة إلى اتخاذ إجراءات احترازية متشددة بحسب ما تقتضيه تطورات الأوضاع الصحية.

حادي عشر: إيقاع العقوبات المقررة على المخالفين للقرارات والتعليمات المتعلقة بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.