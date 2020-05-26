كورونا في الكويت.. 7 وفيات جديدة و608 إصابات

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 172 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي، إن الوزارة سجلت 608 حالات إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 22,575 حالة، منهم 196 مصابا يتلقون الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة.

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كان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن 685 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس التاجي إلى 7306 حالات حتى الآن.