السعودية تواصل تسجيل أرقاماً مرتفعة من المصابين والوفيات بسبب فيروس كورونا

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لا تزال المملكة العربية السعودية تواصل تسجيل المزيد من الأرقام الجديدة سواء بالنسبة إلى المصابين أو حتى بالنسبة إلى الوفيات بصفة يومية، بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في كافة أرجاء المملكة.

وأكد الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن الوزارة قد رصدت في آخر 24 ساعة 1931 إصابة جديدة بسبب الفيروس المستجد، وبناءً على ذلك وصل إجمالي عدد المصابين في المملكة إلى 76726 حالة حتى هذه اللحظة.

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وأشار أيضاً إلى إجمالي عدد الوفيات بسبب ذلك الوباء قد وصلت اليوم إلى 411 حالة وفاة، حيث تم اليوم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بالرغم من المجهودات الهائلة التي يبذلها جميع العاملين في القطاع الطبي داخل السعودية منذ تفشي ذلك المرض.

وشدد الدكتور محمد العبد العالي في حديثه على أن عدد المتعافين لا يزال في زيادة مستمرة بدوره بشكل يومي، حيث خرج اليوم الثلاثاء من مختلف مستشفيات العزل 2782 حالة بعد تعافيهم بشكل كامل من الفيروس، وبالتالي وصل إجمالي عدد المتعافين من المرض إلى 48450 حالة.

وأضاف أيضاً أن الجميع داخل المملكة العربية السعودية يبذل أقصى مجهود ممكن طيلة الفترة الماضية من أجل محاولة احتواء فيروس كورونا بأي وسيلة ممكنة، مؤكداً في الوقت ذاته أن ذلك العمل الجاد سوف يظل متواصلاً خلال الأشهر القادمة لحين نهاية هذه الأزمة وعدم تسجيل أي حالات جديدة للمصابين أو الوفيات.

يُذكر أن الحكومة السعودية كانت قد أعلنت في الساعات الأخيرة من يوم أمس الإثنين عن عدد من القرارات الاستثنائية لأول مرة منذ انتشار المرض، ولعل أبرزها قد تمثل في عودة حركة الطيران الداخلية انطلاقاً من نهاية شهر مايو الجاري، إضافة إلى عودة إقامة الصلوات من جديد في المساجد مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

ومن المؤكد أن الجميع يعلم جيداً سواء في المملكة العربية السعودية أو حتى خارجها أن الإغلاق وفرض القيود على المواطنين لن يجدي نفعاً في مواجهة ذلك الفيروس المستجد، نظراً إلى حجم الخسائر الاقتصادية التي تعرضت لها مختلف دول العالم ومعها زادت معدلات البطالة.

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