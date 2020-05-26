بريطانيا تؤكد احتمالية نجاح مزيج من 3 أدوية في علاج مصابي فيروس كورونا

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أشارت إحدى المصادر الطبية في بريطانيا إلى احتمالية نجاح مزيج من 3 أدوية في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد حول العالم في المرحلة القادمة، وذلك بعد التجارب السريرية التي تمت على بعض الحالات مؤخراً في المملكة المتحدة.

وأكد الطبيب جون رايت الذي يعمل في مستشفى برادفورد الملكي في بريطانيا أن العالم بأكمله لا يزال يبذل مجهودات كبيرة من أجل اكتشاف اللقاح أو العلاج المناسب القادر على القضاء على الفيروس المستجد في ظل انتشاره بشكل مفزع حول العالم على مدار الأشهر القليلة الماضية.

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وأشار أيضاً إلى أن التجارب التي تجريها مستشفى برادفورد في الآونة الأخيرة تعتبر جزءاً من التجارب التي يجريها العالم بأكمله، على أمل أن تتمكن أي مؤسسة طبية من التوصل إلى العلاج الفعال القادر على إنهاء ذلك الكابوس.

وشدد الطبيب جون رايت على أن تجربة مزيج الأدوية الثلاثة في مستشفى برادفورد الملكي باتت تشمل أكثر من 10 آلاف مريض في كافة أنحاء المملكة المتحدة، على أن يتم تقييم هذه التجارب في المرحلة القادمة لمعرفة مدى فعالية ذلك المزيج من الأدوية.

ولا يزال كافة العلماء مجمعين على أن اكتشاف العلاج المناسب القادر على التخلص من الفيروس المستجد لن يتم إلا مع نهاية العام الحالي 2020 على أقل تقدير، نظراً إلى استمرار تحول ذلك المرض إلي غاية الآن.

يُذكر أن فيروس كورونا لا يزال منتشراً بسرعة هائلة في كافة أنحاء العالم منذ مطلع العام الجاري حتى هذه اللحظة، حيث تخطى إجمالي عدد المصابين حاجز 5 مليون مصاب فيما تخطى إجمالي عدد الوفيات حاجز 300 ألف حالة وفاة.

ويأمل العالم بأكمله في التخلص من ذلك الوباء خلال الأشهر القادمة، نظراً إلى حجم الخسائر الهائلة التي تعرضت لها جميع الدول بدون أي استثناء على الإطلاق، وذلك سواء من الناحية الاقتصادية أو خاصة من ناحية الخسائر على صعيد الأرواح البشرية، وبالرغم من ذلك بدأت معظم الدول حالياً تقوم بتخفيف القيود المفروضة على المواطنين حتى تعود الحياة من جديد إلى طبيعتها.

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