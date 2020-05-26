مركز أمريكي يؤكد انتقال عدوى كورونا من 40% من المصابين بدون ظهور أعراض عليهم

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أثار مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية حالة كبيرة من الهلع والخوف بين مواطني الشعب الأمريكي بشكل خاص وفي العالم بأكمله بشكل عام، بعدما كشف عن إحصائية هامة للغاية توضح نسبة المرضى الذين ينقلون فيروس كورونا المستجد إلى غيرهم بدون أن تظهر عليهم أي أعراض.

وأكد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن نسبة 40% من المصابين بالفيروس المستجد حتى هذه اللحظة قد نقلوا العدوى إلى من حولهم، وذلك قبل أن تظهر عليهم أعراض الإصابة في ظاهرة خطيرة جداً.

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وأشار أيضاً إلى أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع بدون أدنى شك في المرحلة القادمة، مما يجعل الجميع مطالباً بضرورة إتباع الإجراءات الوقائية اللازمة التي أقرتها مختلف المنظمات الصحية حول العالم، إضافة إلى العزل المنزلي فوراً في حالة شعور أي فرد بالأعراض الخاصة بذلك المرض من أجل تفادي إصابة غيره من الناس.

وشدد المركز على أن هذه النسبة العالية تؤكد بدورها على أن نقل العدوى لا يشترط ظهور أعراض الوباء على الشخص المصاب، مما يعني بالتالي أن الوضع بات خطيراً لدرجة لا يمكن تصورها بأي حال من الأحوال.

يُذكر أن العديد من الدول الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بدأت في الفترة الماضية بتخفيف القيود المفروضة على المواطنين، من أجل ضمان عودة الحياة من جديد إلى طبيعتها في المرحلة القادمة حتى لا ينهار الاقتصاد وأيضاً تخفيف نسبة البطالة من جديد التي ارتفعت بشكل جنوني في كافة دول العالم خلال الأشهر القليلة السابقة.

ويعتبر فيروس كورونا هو أحد أكبر الكوارث التي مرت على تاريخ البشرية بأكملها، ويكفي الإشارة فقط إلى أنها قد تسبب في وفاة أكثر من 300 مواطن من كافة أنحاء العالم، إضافة إلى إصابة أكثر من 5 مليون آخرين، علماً بأن هذه الأرقام لا تزال مرشحة إلى الزيادة بدون أدنى شك في الأشهر القادمة، وخاصة في ظل عدم قدرة العلماء على تحديد موعد اكتشاف العلاج أو اللقاح الفعال للتخلص من ذلك الوباء.

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