السعودية تعلن موعد استئناف الرحلات الجوية الداخلية

وجود هذا الخبر على أي موقع بخلاف (مصر 365) يعني أن المحتوى مسروق ولا يوجد إذن من مصر 365 لنشر الخبر.

سمحت السلطات السعودية باستئناف رحلات الطيران الداخلية بين مطارات البلاد، بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 31 مايو الجاري، بعد أسابيع من توقف الحركة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في المملكة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن السلطات أقرت المرحلة الأولى من خطة استئناف الرحلات الداخلية للطيران، تتضمن تشغيل رحلات يومية في عدة مطارات داخلية من بينها مطارات الرياض وجدة والمدينة المنورة.

Advertisements

كانت السلطات السعودية قد أعلنت عن خطة تدريجية مكونة من 3 مراحل يبدأ العمل بها غدا الخميس، في مساعي لإعادة الحياة إلى طبيعتها في كافة أرجاء البلاد باستثناء مدينة مكة المكرمة.

وسجلت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية أكثر من 76 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد وأكثر من 400 حالة وفاة.