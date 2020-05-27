السعودية تسجل 11 حالة وفاة و 1815 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في المملكة إلى 422 حالة.

وأشار الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى تسجيل 1815 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 78541 حالة إصابة.

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وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية إلى تسجيل 2572 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 51022 حالة.