السعودية تتخطى الـ80 ألف إصابة بفيروس كورونا

وجود هذا الخبر على أي موقع بخلاف (مصر 365) يعني أن المحتوى مسروق ولا يوجد إذن من مصر 365 لنشر الخبر.

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي في المملكة إلى 441 حالة.

وأشارت وزارة الصحة السعودية، في بيان صحفي نشرته على موقعها الالكتروني اليوم، إلى تسجيل 1644 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 80185 حالة.

Advertisements

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 3531 حالة شفاء جديدة اليوم، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 54553 حالة.