أمريكا تعلن عن مكافأة 3 ملايين دولار للقبض على محمد رمضان

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار، لمن يدلي بالمعلومات تؤدي إلى تحديد مكان محمد خضر موسى رمضان، وهو قائد بارز وداعية رئيسي لتنظيم داعش الإرهابي.

وُلِد محمد رمضان، المعروف باسم أبو بكر الغريب، في الأردن، وهو واحد من أقدم مسئولي الإعلام في خدمة داعش ويشرف على العمليات الإعلامية اليومية للمجموعة، بما في ذلك إدارة المحتوى من شبكة داعش العالمية.

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لعب رمضان دورًا رئيسيًا في الدعاية التي يقوم بها تنظيم داعش الإرهابي، لاستقطاب الأفراد وتجنيدهم وتحريضهم في جميع أنحاء العالم، كما أشرف على تخطيط وتنسيق وإنتاج العديد من مقاطع الفيديو الدعائية والمنشورات والمنصات عبر الإنترنت، والتي تضمنت مشاهد قاسية للتعذيب والإعدام الجماعي للمدنيين.

إعلن عن المكافأة برنامج المكافآت من أجل العدالة، وهو أداة فعالة لإنفاذ القانون ويديره خدمة الأمن الدبلوماسي بوزارة الخارجية الأمريكية، منذ إنشائه في عام 1984م، دفع البرنامج ما يزيد عن 150 مليون دولار لأكثر من 100 شخص قدموا معلومات عملية ساعدت في تقديم الإرهابيين إلى العدالة أو منع أعمال الإرهاب الدولي في جميع أنحاء العالم.