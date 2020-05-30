الكويت تسجل أعلى معدل يومي لوفيات كورونا بواقع 11 حالة

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سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، أعلى معدل يومي للوفيات بفيروس كورونا المستجد، بواقع 11 حالة وفاة، ليرتفع عدد المتوفين إلى 205 حالات، فضلا عن تسجيل 1008 إصابات جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 26 ألفا و192 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس كورونا جراء مخالطة حالات مصابة بالوباء، بالإضافة إلى الحالات قيد البحث عن أسباب العدوى، حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

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وأوضح “السند”، أنه من بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 287 حالة لمواطنين كويتيين، و229 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و171 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و133 حالة لمقيمين من بنجلاديش، فيما رصدت باقي الحالات من عدد من الجنسيات الأخرى.

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، قال “السند”، إنه عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 206 حالات، مشيرا إلى أنه تم إجراء 3661 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، بإجمالي 290 ألفا و13 مسحة.

وجدد الناطق باسم وزارة الصحة الكويتية، الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات.