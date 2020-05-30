تسجيل 2355 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر

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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، عن تسجيل 2355 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 55,262 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنه لم يتم تسجيل وفيات اليوم، ليستقر عدد الوفيات عند 36 حالة وفاة فقط.

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وأشارت “الصحة القطرية”، إلى تسجيل 5235 حالة شفاء من الفيروس التاجي، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 25,839 حالة.

ولفت البيان إلى فحص 5091 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 217988.

وشددت “الصحة القطرية” على ضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومنها المحافظة على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين.