ارتفاع جديد في أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد في السعودية اليوم

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واصلت المملكة العربية السعودية تسجل المزيد من الحالات الجديدة سواء بالنسبة إلى المصابين أو حتى الوفيات بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بناءً على البيان الرسمي الصادر اليوم الأحد من طرف وزارة الصحة السعودية لتوضيح كل التفاصيل اللازمة مثلما يحدث بشكل يومي منذ انتشار الوباء في شهر مارس الماضي.

وأكد الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية في البيان، أن الوضع لم يتغير تماماً عما كان عليه في الفترة الماضية بعدما تم رصد اليوم الأحد 1877 إصابة جديدة بالفيروس المستجد في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية.

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وأشار أيضاً إلى أن جميع المصابين الجدد قد تم نقلهم إلى مستشفيات العزل المخصصة مثلهم مثل الحالات السابقة، حيث وصل إجمالي عدد المصابين بالسعودية حتى هذه اللحظة إلى 85261 حالة مع احتمالية استمرار ارتفاع هذه الأعداد خلال المرحلة القادمة.

وشدد الدكتور محمد العبد العالي في البيان على أن إجمالي عدد وفيات ذلك الوباء قد ارتفع بدوره من خلال وصوله إلى 503 حالة وفاة إلى غاية هذه اللحظة، مؤكداً في الوقت ذاته أن اليوم فقط قد شهد رصد 23 حالة وفاة جديدة، بالرغم من المجهودات الكبيرة المبذولة من جانب الأطقم الطبية في مختلف المستشفيات لعلاج أكبر عدد ممكن من المصابين.

وأضاف أيضاً أن مجهود الأطقم الطبية ينعكس بدوره على إجمالي عدد المتعافين من المرض بشكل واضح للغاية، حيث وصل ذلك العدد إلى 62442 حالة غادرت جميعاً بدون أي استثناء على الإطلاق مستشفيات العزل، وقد شهد اليوم الأحد تعافي 3559 حالة من المصابين وعادوا بسلام إلى بيوتهم من جديد.

وأوضح الدكتور محمد العبد العالي في البيان أن جميع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية تسعى جاهدة إلى السيطرة على انتشار ذلك الوباء بأي وسيلة ممكنة، على أمل أن تعود الحياة من جديد إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن، علماً بأن السعودية عانت من فيروس كورونا بشكل كبير طيلة الأشهر الماضية بعكس العديد من الدول العربية الأخرى.

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