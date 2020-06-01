السعودية تواصل تسجيل معدلات عالية من المصابين بسبب فيروس كورونا

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واصلت المملكة العربية السعودية من جديد تسجيل المزيد من الحالات الجديدة سواء بالنسبة إلى المصابين أو حتى بالنسبة إلى الوفيات، بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد التي لا يوجد لها أي علاج فعال حتى هذه اللحظة في جميع أنحاء العالم.

وأكدت وزارة الصحة السعودية في بيان رسمي اليوم الإثنين على لسان الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المملكة العربية السعودية قد عرفت اليوم تسجيل 1881 إصابة جديدة بالفيروس المستجد.

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وأشارت أيضاً إلى أن إجمالي عدد المصابين بذلك قد وصل إلى 87142 حالة حتى هذه اللحظة، ويلقى معظمهم أفضل رعاية طبية على الإطلاق في كافة مستشفيات العزل المخصصة لعلاج مرضى ذلك الوباء في جميع أرجاء السعودية.

وشددت وزارة الصحة السعودية في البيان على أن ذلك العدد من المصابين يشمل أيضاً جميع الحالات التي تعافت بشكل كامل من الوباء وغادرت المستشفيات بسلام، حيث يصل إجمالي عدد المتعافين من المرض إلى 64306 حالة، مؤكدة في الوقت ذاته أن اليوم فقط قد تم تسجيل 1864 حالة جديدة تعافت من الفيروس.

وأضافت أيضاً أن معدل الوفيات في المملكة العربية السعودية لا يزال في زيادة مستمرة بشكل تدريجي مثلما كان الوضع تماماً خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث تم تسجيل اليوم 22 حالة وفاة جديدة في كافة المدن السعودية، وعلى إثر ذلك وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 525 حالة وفاة حتى هذه اللحظة.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن جميع المواطنين إضافة إلى كل فرد من جنسية أخرى لا يزال متواجداً على أرض المملكة تقع عليه عبء المسؤولية من أجل التصدي ومكافحة ذلك المرض الذي لا توجد هناك أي وسيلة أخرى لكي يتم محاربته سوى عن طريق إتباع كافة الإجراءات الوقائية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية لحين اكتشاف العلاج الفعال القادر على إنهاء ذلك الكابوس.

يُذكر أن هذه الإجراءات الوقائية تتمثل في العزل المنزلي وعدم الخروج إلى الشوارع إلا للضرورة القصوى إضافة إلى الاهتمام بالنظافة الشخصية دائماً وخاصة غسل اليدين بالماء والصابون.

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