رسمياً .. الصحة في روسيا تعتمد إحدى الأدوية لعلاج مرضى فيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الروسية بصفة رسمية اعتماد إحدى الأدوية من أجل استخدامها في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك في كافة أنحاء الدولة الروسية بعدما تم التأكد من فاعليته خلال الفترة الماضية سواء داخل روسيا أو حتى خارجها.

وأكدت وكالة الأنباء الروسية أن ذلك الدواء الذي يطلق عليه دواء أفيفافير سوف يكون هو الحل المثالي للقضاء على الفيروس المستجد نهائياً إضافة إلى شفاء جميع المصابين في روسيا، علماً بأن عملية تصنيع ذلك الدواء قد تمت من جانب شركة “خيم رار” الكيميائية إضافة إلى صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

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على صعيد متصل، أوضح أحد العلماء المعروفين في معهد الطب السريري التابع للأكاديمية الروسية للعلوم أن ذلك الدواء قد أثبت مدى نجاحه بعد استخدامه طيلة الفترة الماضية في العديد من الدول الأخرى مثل اليابان إضافة إلى الصين وليس فقط داخل روسيا.

وأشار أيضاً إلى أن النتائج الخاصة بذلك الدواء كانت مذهلة للغاية على كافة المرضى، حيث يستطيع ذلك الدواء مواجهة الفيروس المستجد داخل الخلايا المصابة في جسم الإنسان ولكن بدون التأثير تماماً على الخلايا السليمة التي لم تتعرض إلى الإصابة.

وشدد الباحث في حديثه على أن ذلك الدواء لن يتم بيعه بأي حال من الأحوال في مختلف الصيدليات خلال المرحلة القادمة، حيث لن يتم منحه إلا داخل مستشفيات العزل وغالباً إلى الحالات الحرجة فقط لا غير، حتى لا تواجه وزارة الصحة الروسية أي عجز تماماً في مخزون ذلك الدواء.

وأضاف أيضاً أن ذلك الدواء لن يكون هو الحل المثالي فقط لعلاج مرضى ذلك الوباء في روسيا، وإنما سوف يكون هو مفتاح حل ذلك اللغز من أجل القضاء تماماً عن الفيروس.

يُذكر أن التجارب السريرية الأخيرة على ذلك الدواء لا تزال جارية إلى غاية اليوم، حيث تشمل هذه التجارب أكثر من 330 مصاباً بفيروس كورونا مع ضرورة الإشارة إلى أن هذه التجارب الأخيرة كانت قد بدأت في يوم 21 مايو الماضي من العام الحالي 2020.

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