رئيس الأركان الأمريكية من شوارع واشنطن: “أقسمنا على الولاء للدستور”

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تفقد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، الأوضاع في شوارع العاصمة واشنطن، والتي شهدت ليلة أخرى من الاحتجاجات العنيفة على عنصرية قوات الأمن.

وقال الجنرال ميلي، لوكالة الأنباء الألمانية، “لقد أقسمنا على الولاء لدستور الولايات المتحدة الأمريكية لحماية حقوق الجميع، وهذا ما نفعله”.

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وأضاف: “لدينا هنا الحرس الوطني في واشنطن العاصمة، وأنا هنا لأرى مدى كفاءة أدائهم.. وهذا كل شيء”.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد أمس الاثنين، بنشر قوات الجيش إذا أخفقت الولايات في وقف الاحتجاجات العنيفة خلال أقرب وقت.​