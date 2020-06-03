إثيوبيا تكشف عن مصدر الدعم المالي لبناء سد النهضة

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كشف مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لسد النهضة الإثيوبي، عن أنه جمع 605 ملايين “بر” إثيوبي خلال الأشهر الماضية لتمويل بناء السد.

وأشار المكتب إلى أنه تم تأمين الدعم المالي من المجتمع الإثيوبي، من خلال شراء السندات و8100 خدمة الرسائل القصيرة، لافتا إلى أنه تم جمع 79 مليون بر خلال شهر أبريل الماضي، من إجمالي الدعم المالي الذي تم جمعه.

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ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن المكتب قوله، إنه يعمل على جمع 1.2 مليار بر حتى نهاية السنة المالية الحالية، مضيفا أن وباء فيروس كورونا تسببت في اختناق الجهود الجارية.

وأشار مكتب التنسيق العام، إلى أن الإثيوبيين ساهموا بأكثر من 13 مليار بر (41 مليون دولار أمريكي)، في بناء سد النهضة منذ إعلانه عام 2011م، وأعلنت الحكومة الإثيوبية عن خططها لتخصيص أكثر من ألفي شاب، وذلك لتجهيز الأرض وراء سد النهضة الإثيوبي الكبير قبل البدء في مرحلة الملء.

وكشف المدير العام لوكالة خلق فرص العمل وتطوير المؤسسات في إقليم بينيشانجول جموز، بشير عبد الرحيم، خلال مقابلة أجراها مع صحيفة “أديس زيمن” الإخبارية، عن أن أكثر من ألفي شاب سيقومون بتطهير الأراضي الممتدة على مساحة ألف هكتار، وذلك من خلال إزالة الأشجار والشجيرات والحجارة خلف السد، خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا، لبدء المرحلة الأولى من عملية تعبئة المياه بحلول شهر يوليو المقبل.

وأوضح المسئول الأثيوبي، أن 29 ألف بر إثيوبي خُصصت لعمليات تطهير الأرض، مشيرا إلى أن أربعين في المائة من عملية تطهير الأراضي ستنفذ من قبل شباب من مناطق حول السد، بينما تبقى نسبة 60% المتبقية من العمل للمجتمعات الأخرى التي تبحث عن عمل في المنطقة.