الكويت تسجل 4 وفيات جديدة و710 إصابات بفيروس كورونا

وجود هذا الخبر على أي موقع بخلاف (مصر 365) يعني أن المحتوى مسروق ولا يوجد إذن من مصر 365 لنشر الخبر.

سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 230 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل 710 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 29,359 حالة.. لافتا إلى أن 191 مصابا يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.

Advertisements

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق، اليوم الأربعاء، أن 1469 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 15750 حالة.