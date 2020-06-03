الصين ترد على اتهامها بالتباطؤ في الكشف عن كورونا

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نفت الصين، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، خلال إفادة صحفية، اليوم الأربعاء، صحة تقرير إخباري أشار إلى أنها تباطأت في مشاركة المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، المُسبب لمرض كوفيد-19 مع منظمة الصحة العالمية.

وورد في التقرير الذي نشرته وكالة الأسوشيتدبرس، أن منظمة الصحة العالمية، تشعر بخيبة أمل لتباطؤ الصين الواضح في مشاركتها بالمعلومات التي كانت لديها عن الفيروس.

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