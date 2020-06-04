ارتفاع هائل في أعداد الوفيات بالسعودية في آخر 24 ساعة بسبب فيروس كورونا

شهدت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس ارتفاعاً جديداً بشكل مخيف في عدد الوفيات في كافة أنحاء المملكة، بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد رغم المجهودات الهائلة المبذولة من جانب الأطقم الطبية في مختلف المستشفيات.

وأكدت وزارة الصحة السعودية في بيان رسمي اليوم الخميس أنها قد رصدت 32 حالة وفاة جديدة، وذلك في إشارة واضحة لزيادة عدد الوفيات بعدما تم تسجيل 30 حالة وفاة يوم أمس الأربعاء، علماً بأن إجمالي عدد الوفيات في السعودية قد وصل إلى 611 حالة وفاة.

وأشارت أيضاً إلى أن أعداد المصابين الجدد لا تزال في زيادة مستمرة هي الأخرى بصفة يومية مثلما كان الوضع تماماً منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها ذلك الوباء في كافة أرجاء المملكة، حيث تم رصد اليوم 1975 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، ويلقى جميعهم الرعاية الطبية اللازمة في المستشفيات بناءً على توجيهات منظمة الصحة العالمية.

وشددت وزارة الصحة السعودية في البيان على أن مجهودات العاملين في القطاع الطبي لا تزال تسفر عن نتائج مبهرة للغاية، وذلك من خلال تسجيل 806 حالة جديدة تعافوا بشكل كامل من المرض وعادوا إلى بيوتهم مع عائلاتهم من جديد بعد طول غياب.

وأضافت أيضاً أن ذلك يعني أن إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية قد وصل إلى 68965 حالة، مما يؤكد بدوره على أن مؤشر حالات التعافي في تصاعد مستمر وهو الأمر الذي يدفع الأطقم الطبية لبذل المزيد من الجهود في الفترة القادمة من أجل محاولة احتواء المرض والسيطرة عليه نهائياً.

يُذكر أن الحكومة السعودية كانت قد أعلنت قبل أيام قليلة من الآن عن تخفيف الإجراءات والقيود المفروضة على المواطنين على الأراضي السعودية، وذلك تمهيداً لعودة الحياة مرة أخرى إلى طبيعتها، ويكفي الإشارة فقط إلى عودة فتح المساجد مجدداً وعودة المصلين إلى المسجد النبوي الشريف.

وطالبت الحكومة بضرورة التزام جميع من يتواجد على أرض المملكة العربية السعودية بالإجراءات الوقائية في ظل إمكانية التعايش مع فيروس كورونا لعدة أشهر قادمة لحين اكتشاف العلاج الفعال القادر على إنهاء ذلك الكابوس.

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