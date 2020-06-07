السودان: إثيوبيا ستفكر مرتين في ملء سد النهضة في هذه الحالة

أعلنت وزير خارجية السودان أسماء عبد الله، أن إثيوبيا إذا واجهت موقفًا قويًا من مصر والسودان لعدم ملء سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق ستفكر في الأمر مرتين، مشيرة إلى أن مفاوضات سد النهضة أنجزت أكثر من 90% من ملفاتها.

وقالت وزير خارجية السودان، في حوار مع التليفزيون السوداني برفقة وزير والموارد المائية والري الدكتور ياسر عباس، والخبير في قضايا المياه الدكتور إبراهيم الأمين، أمس، إنه يجب أن تُستأنف مفاوضات سد النهضة من حيث توقفت، مشيرة إلى أن رسالة السودان إلى مجلس الأمن كانت بسبب أن مصر أرسلت رسالة لتوضح موقفها.

ودعت مصر مجلس الأمن إلى التدخل كي تجعل إثيوبيا تلين موقفها، كما أرسلت هي الأخرى رسالة لتوضيح موقفها، أوضحت فيها أنها منفتحة على المفاوضات، مشيرة إلى أن السودان أرسل رسالة توضيحية لموقفه من سد النهضة.

وأوضحت أن السودان شريك أصيل في مسألة السد والمفاوضات، وليس “وسيطًا” بين مصر وإثيوبيا، مشيرة إلى أن المشروع كبير وعلى بعد 20 كيلو مترًا من الحدود السودانية سوف يؤثر على السودان، وبالتالي يجب أن يكون هناك موقف للسودان.

وأشارت إلى أن وجود سد بهذا الحجم سيكون له فوائده إضافة إلى أنه سيكون مصدر قلق أيضا، حيث إن السودان يهمه أن تصل الدول الثلاثة إلى اتفاقٍ بشأن السد، موضحة أن السودان يرى أن يجب عودة المفاوضات مرة أخرى من حيث وقفت.

وطالبت وزير خارجية السودان بعدم بدء المفاوضات مرة أخرى من جديد، مشيرة إلى أن السودان يرى أن المشكلات الموجودة لا حل لها إلا باستئناف المفاوضات، وملء السد، مشددة على أنه يجب التوافق بين الدول الثلاثة لملء السد.

وأضافت وزير خارجية السودان، أن السودان يعرف أنه من حق إثيوبيا أن تسعى إلى تنمية وبناء السدود، لتوليد الكهرباء من أجل مصلحة الشعب، لكن يجب الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية، إضافة إلى الالتزام بإعلان المبادئ الذي وقعت عليه الدول الثلاث، ونأمل ألا نصل إلى مرحلة لا تستجيب فيها إثيوبيا.

وأوضحت أنه لا تتحدث عن ضرورة أن تكون هناك اجتماعات في واشنطن، لكن الحديث عن الالتزام.