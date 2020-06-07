لنقص المرضى.. انتكاسة يابانية في إنتاج لقاح لكورونا

أعلنت شركة “فوجي فيلم هولدنجز” اليابانية، اليوم الأحد، امتداد أبحاثها على عقار أفيجان كعقار محتمل لمكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، حتى شهر يوليو المقبل، نتيجة لوجود انتكاسة واجهة الشركة لإنتاج اللقاح.

وقال المتحدث باسم “فوجي فيلم”، إن هناك احتمالًا لاستمرار التجارب السريرية في شهر يوليو المقبل، ردًا على تقرير نشرته صحيفة “نيكي الاقتصادية” أوضح أن الموافقة على ذلك العقار قد تتأجل حتى يوليو أو لما بعده بسبب نقص المرضى، الذين يتعين إجراء تجارب عليهم.

وأوضحت أنه عقب فقدان حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي الأمل في الحصول على موافقة على العقار أواخر شهر مايو، فكان الهدف هو إكمال التجارب السريرية هذا الشهر، إلا أن الباحثين لم يتمكنوا سوى الحصول على 70% من المرضى اللازمين لإجراء التجارب.

وأشارت إلى أن الحصول على النتائج يستغرق 28 يوما، إن العملية سوف تستمر حتى يوليو على أقرب تقدير، وذلك وفق ما نشرته صحيفة “نيكي” نقلا عن مصدر لم تسمه.

وأكد المتحدث إن “فوجي فيلم” لا تعلن التفاصيل المتعلقة بالتجارب السريرية، إلا أن عدد المؤسسات الطبية التي تتعاون في تلك التجارب زادت، مشيرا إلى أنهم يأملون في أن تنتهي التجارب السريرية في أسرع وقت ممكن.

يشار إلى أن شركات الأدوية في أنحاء العالم تسابق الزمن من أجل إنتاج لقاح لمواجهة فيروس كورونا، الذي أصاب نحو سبعة ملايين شخص على مستوى العالم، في حين أودى مرض “كوفيد-19” الناجم عنه، بحياة 400 ألف تقريبا.