ارتفاع جديد في أعداد المصابين والوفيات في السعودية اليوم بسبب كورونا

ارتفاع جديد في أعداد المصابين والوفيات في السعودية اليوم بسبب كورونا

لا تزال المملكة العربية السعودية تعاني بشكل واضح مثلما كان الحال تماماً على مدار الأيام الماضية، بسبب الارتفاع الملحوظ في أعداد المصابين إضافة إلى أعداد الوفيات في البلاد بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة الصحة السعودية في بيان رسمي اليوم الأحد أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس المستجد في المملكة قد وصل إلى 101914 إصابة، حيث تم رصد اليوم 3045 إصابة جديدة وذلك في إشارة واضحة للزيادة المستمرة في معدل الإصابات.

وأشارت أيضاً إلى أن الوضع هو نفسه بالنسبة إلى الوفيات، حيث زاد إجمالي عدد الوفيات بسبب ذلك الوباء في المملكة العربية السعودية من خلال وصوله إلى 712 حالة وفاة، بعدما تم تسجيل اليوم الأحد 36 حالة وفاة جديدة جميعهم إما من كبار السن أو من أصحاب الأمراض المزمنة.

وشددت وزارة الصحة السعودية في البيان على أن نسب التعافي من المرض لا تزال بدورها في ارتفاع جيد، ويكفي الإشارة فقط إلى أن إجمالي عدد المتعافين قد وصل إلى 72817 حالة، وقد شهد اليوم الأحد خروج 1026 حالة من المستشفيات بعد تعافيهم بشكل كامل من الفيروس المستجد.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية كانت من أولى الدول العربية التي عانت بشكل ملفت خلال الفترة الماضية من انتشار فيروس كورونا، وخاصة في ظل الإقبال الهائل على أراضيها بشكل شهري بسبب المسجد النبوي إضافة إلى الكعبة المشرفة.

ودفع تزايد أعداد المصابين في شهري مارس وإبريل الماضيين الحكومة السعودية إلى الإغلاق الكامل لكافة مؤسسات الدولة، إضافة إلى فرض حظر التجوال طيلة اليوم على جميع من يتواجد على أرض المملكة.

واستمر ذلك الوضع حتى نهاية شهر مايو الماضي، حيث بدأت الحكومة السعودية في تخفيف هذه القيود نوعاً ما ويكفي الإشارة إلى عودة فتح المساجد من جديد إضافة إلى صلوات الجماعة مرة أخرى، ولكن مع الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار الوباء من جديد في الأشهر القادمة.

ويخشى الشارع السعودي من تأثير عودة معظم أنشطة الحياة حتى وإن تم ذلك بشكل تدريجي في الفترة الماضية، نظراً لأن معدل الإصابات اليومية بات مرتفع بدرجة مخيفة خلال الأيام السابقة، على أمل أن يعود المعدل لكي ينخفض من جديد بداية من منتصف شهر يونيو الجاري مثلما تشير كل التكهنات.

ويبقى الأمر الملفت بدون أدنى شك هي نسب الشفاء التي وصلت لها المملكة العربية السعودية، وذلك بفضل المجهودات الهائلة المبذولة من جانب كافة العاملين في القطاع الطبي هناك.