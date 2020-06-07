مصادر إنجليزية تؤكد احتمالية توفر لقاح كورونا الشهر القادم عبر أجهزة الاستنشاق

كشفت مصادر صحفية إنجليزية عن احتمالية توفر لقاح فيروس كورونا المستجد بداية من شهر يوليو القادم من العام الحالي 2020، وهو الأمر الذي ينتظره العالم بأكمله على مدار الأشهر الماضية منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها ذلك الوباء.

وأكدت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية أن العلماء في جامعة أكسفورد لا يزالوا يعملون بكل جد ويجرون العديد من التجارب التي قد تسفر عن توفر لقاح الفيروس المستجد من خلال أجهزة الاستنشاق التي يستعملها مرضى الربو.

وأشارت أيضاً إلى أن ذلك اللقاح سيكون جاهزاً رفقة الأجهزة الخاصة به بداية من شهر يوليو المقبل، ولكن لن يتم طرحه في الأسواق سواء المحلية أو العالمية إلا مع حلول شهر سبتمبر القادم، نظراً إلى رغبة الجهات الصحية في التأكد أولاً من مدى فعالية ذلك اللقاء أو أجهزة الاستنشاق.

وشددت الصحيفة على أن إحدى شركات الأدوية المعروفة في المملكة المتحدة هي من ستتكفل بإنتاج ذلك اللقاح عقب الحصول مباشرة على التصاريح والموافقات اللازمة من طرف الجهات الصحية وخاصة وزارة الصحة البريطانية.

وأضافت أيضاً أن رجل الأعمال الأمريكي المعروف بيل جيتس سوف يساهم بشكل واضح في عملية تمويل إنتاج ذلك اللقاح، مما سوف يساعد شركة الأدوية على إنتاج أكثر من 2 مليار جرعة كدفعة أولى في شهر سبتمبر المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن العلماء في جامعة أكسفورد متأكدين بنسبة 80% من نجاح التجارب التي يتم إجراؤها حالياً على ذلك اللقاح، على أمل أن تصل هذه النسبة إلى 100% مع نهاية فترة التجارب المحددة من أجل التأكد من مدى قدرة ذلك اللقاح على وقاية البشرية من فيروس كورونا.

وشددت أيضاً على أن أكثر من 10 آلاف مواطن في المملكة المتحدة قد تطوع حتى هذه اللحظة من أجل المشاركة في التجارب التي تجريها جامعة أكسفورد على ذلك اللقاح، علماً بأن المتطوعين قد شملوا أيضاً كبار السن إضافة إلى عدد كبير من الأطفال في رغبة واضحة من الجميع للتخلص من ذلك الوباء الذي آثر سلبياً على حياة البشرية بأكملها.

يُذكر أن شركة الأدوية التي ستعمل على إنتاج ذلك اللقاح في المملكة المتحدة قريباً، كانت قد عقدت صفقة أيضاً مع الحكومة الأمريكية من أجل توريد ذلك اللقاح بكميات كبيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية عقب التأكد من فعاليته، علماً بأن قيمة هذه الصفقة قد وصلت إلى مليار دولار أمريكي.

وينتظر العالم بأكمله ذلك اللقاح أو حتى أي لقاح آخر للوقاية من فيروس كورونا الذي تسبب في وفاة أكثر من ربع مليون مواطن إضافة إلى إصابة أكثر من 5 ملايين آخرين.