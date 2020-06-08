تطورات سد النهضة.. رئيس وزراء إثيوبيا: لا رجعة في قرار الملء

تطورات سد النهضة.. قضيته مثارة منذ عدة سنوات وتتوالى تصريحات المسؤولين عن القضية، ليخرج اليوم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بقوله إن قرار تعبئة سد النهضة لا يمكن الرجوع فيه، مشيرًا إلى أن نمو إثيوبيا هو الهدف منه، وفقا لما نقلته قناة العربية الإخبارية اليوم الاثنين.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي في تصريحاته أيضًا إن إثيوبيا لا تسعى لأن تلحق الأذى بالأخرين.

يشار إلى أن وزيرة الخارجية السوادنية أسماء عبد الله قد وجهت دعوة إلى مصر من أجل أن تتخذ موقفا قويا من أجل مواجهة ما وصفته بـ”العناد الإثيوبي”، إلا أنها لم تستطرد في تفسير حيثيات الموقف المطلوب.

وأعربت السودان عن إصرارها على هذه البنود ومنع إثيوبيا من أن تستمر في أي إجراءات أحادية الجانب، خلال رسالة بعثت بها الأسبوع الماضي موجهة إلى مجلس الأمن.

من جانبها فإن القاهرة شددت، خلال جولات التفاوض مع أديس أبابا، على ضرورة الحفاظ على حقها التاريخي في مياه النيل، وفقا لنا تنص عليه الاتفاقات الدولية وعلى رأسها اتفاقية نوفمبر 1959 والتي حددت حصة مصر من مياه النيل وقدرته بـ55.5 مليار متر مكعب سنويا.

كما أن مصر طالبت بأن يتم مراعاة تدفق المياه خلال فترة ملء السد، وهو الأمر الذي تتجاهله إثيوبيا، المعترفة في الأونة الأخيرة عدم اعترافها بالحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل.

يذكر أن مصر دعت مجلس الأمن إلى التدخل كي تجعل إثيوبيا تلين موقفها، كما أرسلت هي الأخرى رسالة لتوضيح موقفها، أوضحت فيها أنها منفتحة على المفاوضات، مشيرة إلى أن السودان أرسل رسالة توضيحية لموقفه من سد النهضة.

كما طالبت وزير خارجية السودان بعدم بدء المفاوضات مرة أخرى من جديد، مشيرة إلى أن السودان يرى أن المشكلات الموجودة لا حل لها إلا باستئناف المفاوضات، وملء السد، مشددة على أنه يجب التوافق بين الدول الثلاثة لملء السد، مؤكدة أن السودان يعرف أنه من حق إثيوبيا أن تسعى إلى تنمية وبناء السدود، لتوليد الكهرباء من أجل مصلحة الشعب، لكن يجب الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية، إضافة إلى الالتزام بإعلان المبادئ الذي وقعت عليه الدول الثلاث، ونأمل ألا نصل إلى مرحلة لا تستجيب فيها إثيوبيا.