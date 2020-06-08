الصحة العالمية تكشف السبب الحقيقي وراء قلة عدد مصابي كورونا في إفريقيا

كشفت منظمة الصحة العالمية عن السبب الرئيسي وراء عدم تسجيل قارة إفريقيا لأعداد كبيرة من المصابين بفيروس كورونا المستجد على مدار الأشهر الماضية، وذلك بعكس ما هو عليه الحال لجميع القارات الأخرى حول العالم.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن ذلك يعود بدون أدنى شك إلى قلة التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة للكشف عن الفيروس المستجد، مما يجعل هناك العديد من الحالات التي لا يعرف عنها أحد أي شيء على الإطلاق.

وأشارت أيضاً إلى أن الرقم الحقيقي لإصابات ذلك الوباء في قارة إفريقيا لا يمكن لأي دولة أن تكشف عنه بأي حال من الأحوال، إلا في حالة تم إجراء المزيد من الفحوصات لكافة المواطنين الذين يعيشون داخل القارة السمراء.

يُذكر أن دول قارة إفريقيا بالكامل لم تعلن سوى عن تسجيل أكثر من 190 ألف حالة مصابة بالفيروس المستجد منذ منتصف شهر مارس الماضي إلى غاية هذه اللحظة، وهو الأمر الذي لا يعتبر منطقياً على الإطلاق في ظل ما تسبب به ذلك المرض في العالم بأكمله على مدار الأشهر الماضية.

وإليكم معدل إصابات فيروس كورونا في أبرز دول قارة إفريقيا حتى الآن:

جنوب أفريقيا / تتصدر القائمة وحدها بدون أي شريك تماماً بعدما تخطى إجمالي عدد المصابين فيها أكثر من 48 ألف حالة.

مصر / جاءت في المرتبة الثانية مباشرة خلف جنوب أفريقيا، وخاصة بعدما تخطى إجمالي عدد المصابين فيها أكثر من 34 ألف حالة.

الجزائر / سجلت حتى هذه اللحظة أكثر من 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا، أما عدد الوفيات فيها فقد وصل إلى 707 حالة وفاة.

غانا / سجلت حتى الآن أكثر من 9 آلاف إصابة بذلك الوباء.

السنغال / سجلت أكثر من 4 آلاف حالة مصابة بالفيروس المستجد.

وأعلنت بقية الدول عن تسجيل أرقام منخفضة لعدد المصابين مما أثار شكوك منظمة الصحة العالمية إضافة إلى بقية دول العالم الأخرى، على أمل أن تكون هذه الأرقام حقيقية بالفعل ولم تتجاوز أعداد المصابين ضعفها، علماً بأن معظم الدول سواء في قارة إفريقيا أو حتى في القارات الأخرى قد بدأت في تخفيف القيود المفروضة على المواطنين لعودة الحياة مرة أخرى إلى طبيعتها.