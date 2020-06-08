الإمارات تطور علاجاً قد يساهم في القضاء على فيروس كورونا المستجد

يعيش الشارع الإماراتي والعربي على وقع الأخبار السارة بعدما قام بعض الباحثين في الآونة الاخيرة بتطوير علاج جديد من المحتمل أن يساهم في القضاء نهائياً على فيروس كورونا المستجد.

وحصل ذلك العلاج على حماية الملكية الفكرية بعدما ساهم في شفاء عدد من المصابين في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً، علماً بأن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية يعتبر هو المسؤول عن تطوير ذلك العلاج الجديد.

وأكدت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن ذلك العلاج يتم من خلال استخراج الخلايا الجذعية من دم المصاب، على أن يتم إدخال هذه الخلايا مرة أخرى إلى جسم الإنسان عقب تنشيطها وذلك تحديداً عبر رذاذ ناعم يتم استنشاقه عبر الرئتين.

وأشارت أيضاً إلى أكثر من 73 مصاباً بالفيروس المستجد قد استجابوا بنجاح لذلك العلاج الجديد، وهو الأمر الذي يعتبر بمثابة المؤشر الإيجابي نحو مدى فعالية ذلك الابتكار في نهاية المطاف.

وشددت وكالة الأنباء على أن الباحثين في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية لا يزالوا يعتقدون أن هذه النتائج أولية فقط لا غير، حيث من المفترض تجربة العلاج على الكثير من الحالات في المرحلة القادمة من أجل ضمان نجاح التجارب قبل اعتماده بصفة رسمية ضمن بروتوكولات علاج فيروس كورونا.

على صعيد متصل، حرصت الدكتورة فاطمة الكعبي رئيس قسم أمراض الدم والأورام بمدينة الشيخ خليفة الطبية وأحد المشاركين في تطوير ذلك العلاج على طمأنة الناس على نتائج التجارب التي تم إجراؤها في الفترة الماضية، حيث أكدت أن حالة المرضى الذين خضعوا إلى ذلك العلاج قد تحسنت بشكل واضح للغاية بعكس ما كان عليه الوضع لحظة إصابتهم.

وأضافت أيضاً أن العلاج بالخلايا الجذعية قد ساهم أيضاً في تقليص مدة تعافي هؤلاء المرضى بعكس الذين تلقوا العلاج التقليدي، حيث وصلت مدة التعافي إلى أربعة أيام فقط بدلاً من ثمانية أيام كاملة.

وأوضحت الدكتورة فاطمة الكعبي أن الحالات الحرجة كان الوضع معها مختلف تماماً حينما خضعت إلى العلاج بالخلايا الجذعية، حيث اقتصرت مدة تعافيها على 6 أيام فقط بدلاً من 22 يوم مما يعني أن ذلك العلاج قد يكون هو الحل المثالي في نهاية المطاف.