وزارة الصحة البريطانية تؤكد التوصل لنتائج مبهرة بشأن لقاح فيروس كورونا

عاد التفاؤل لكي يسيطر من جديد على الشارع البريطاني بأكمله بعدما أعلنت وزارة الصحة البريطانية بصفة رسمية اليوم الإثنين عن توصلها إلى نتائج مبهرة للغاية، وذلك بخصوص تطوير لقاح فيروس كورونا المستجد القادر على إنهاء ذلك الكابوس الذي تعيشه المملكة المتحدة أو حتى العالم بأكمله.

وأكد مات هانكوك وزير الصحة البريطاني خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين أن بريطانيا تسير على الطريق الصحيح من أجل القضاء نهائياً على الفيروس المستجد بعكس ما كان عليه الوضع قبل 3 أشهر من الآن.

وأشار أيضاً إلى أن ما حققه المملكة المتحدة يعتبر تقدماً ملحوظاً للغاية يشهد له الجميع، بالرغم من استمرار تسجيل الحالات الجديدة سواء للمصابين أو حتى الوفيات بسبب ذلك الوباء.

وشدد مات هانكوك في حديثه على أن معدل وفيات فيروس كورونا في كافة أنحاء بريطانيا لم يتجاوز 55 حالة فقط لا غير في آخر 24 ساعة، فيما لم تسجل العاصمة الإنجليزية لندن أي حالة وفاة على الإطلاق، وهو المؤشر الإيجابي الذي يدل على مدى نجاح الحكومة البريطانية في السيطرة على الوباء.

وأضاف أيضاً أن الجميع داخل المملكة المتحدة وخاصة وزارة الصحة البريطانية سوف تظل تعمل بكل جد في المرحلة القادمة من أجل ضمان عدم تسجيل أي حالات جديدة مطلقاً سواء للمصابين أو الوفيات على حد سواء.

يُذكر أن بريطانيا بالكامل تعيش على وقع تسجيل معدلات منخفضة للغاية على مدار الأيام الماضية على كافة المستويات، مما جعل الحكومة البريطانية تبدأ في منح الضوء الأخضر لعودة معظم أنشطة الحياة حتى وإن كان ذلك بشكل تدريجي، من أجل ضمان عدم تفشي المرض مرة أخرى مثلما كان الحال في منتصف شهر مارس الماضي.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن إجمالي عدد الوفيات في المملكة المتحدة قد تجاوز 40 ألف حالة حينما انتشر وباء كورونا، إلا أن انتشار الفيروس بذلك الشكل الكبير قد أضعفه مع مرور الوقت وأصبح تأثيره أقل بكثير مما كان عليه الوضع سابقاً، على أمل أن يستمر ذلك لحين اختفائه تماماً من حياة البشر التي كانت مهددة بالانتهاء مؤخراً.