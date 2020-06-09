قطر تسجل 1721 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 5 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في الإمارة إلى 62 حالة وفاة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها سجلت 1721 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 71879 حالة، فيما سجلت تعافي 1634 حالة من الإصابة بالفيروس المستجد، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 47,569 حالة.

وأشار بيان وزارة الصحة إلى أنه تم فحص 5389 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي من تم فحصهم منذ ظهور فيروس كورونا المستجد في قطر إلى 265,035.

وشددت وزارة الصحة القطرية على المقيمين والمواطنين، ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومن أهمها الحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.