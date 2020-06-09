زيادة جديدة في أعداد المصابين والوفيات في السعودية اليوم بسبب كورونا

سجلت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2020 المزيد من الحالات الجديدة سواء للمصابين أو الوفيات أو حتى للمتعافين، وذلك على هامش آخر مستجدات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في السعودية بناءً على البيان الرسمي الصادر عن وزارة الصحة السعودية.

وأكدت وزارة الصحة السعودية خلال ذلك البيان أن الوضع لم يتغير كثيراً عما كان عليه خلال الأيام القليلة، حيث زاد إجمالي عدد المصابين بالفيروس المستجد من خلال وصوله إلى 108 ألف و571 حالة، وخاصة بعدما تم رصد اليوم الثلاثاء 3288 إصابة جديدة في كافة أنحاء الأراضي السعودية.

وأشارت أيضاً إلى أن جميع المصابين سواء الجدد أو حتى القدامى يلقون الرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف كل العاملين في القطاع الطبي في المملكة العربية السعودية، وذلك بناءً على التوجيهات الصادرة من طرف منظمة الصحة العالمية.

وشددت وزارة الصحة السعودية في البيان على أن اليوم قد شهد تعافي المزيد من الحالات من ذلك الوباء، من خلال خروج 1815 حالة من كافة المستشفيات في إشارة واضحة إلى العناية الطبية التي يحظى بها كل المصابين بدون أي استثناء على الإطلاق.

وأضافت أيضاً أن ذلك العدد الجديد من المتعافين قد ساهم بدوره في زيادة إجمالي من تعافوا تماماً من المرض بعدما وصل عددهم إلى 36 ألف و339 حالة حتى هذه اللحظة، على أمل أن يتواصل معدل التعافي في الارتفاع خلال الأسابيع القادمة لحين نهاية ذلك الكابوس.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية في البيان أن معدل وفيات كورونا في المملكة لا يزال مرتفعاً مثلما كان الوضع في الآونة الأخيرة، حيث تم تسجيل اليوم الثلاثاء 37 حالة وفاة جديدة رحمهم الله جميعاً، وعلى إثر ذلك وصل إجمالي عدد الوفيات إلى غاية الآن 783 حالة وفاة.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية كانت من ضمن أولى الدول العربية المبادرة بعودة معظم أنشطة الحياة مرة أخرى إلى طبيعتها مع نهاية شهر مايو الماضي، مع الوضع في الاعتبار ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية في كل مكان، وبالرغم من ذلك إلا أن أعداد المصابين والوفيات قد زادت بشكل واضح عكس ما توقعه الخبراء.