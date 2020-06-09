تفاصيل اجتماع اليوم الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة

شهد اليوم الثلاثاء تجدد المفاوضات مرة أخرى بين كلاً من مصر والسودان إضافة إلى إثيوبيا بعد انقطاع دام لعدة أشهر ماضية، وذلك من أجل مناقشة كافة الملفات والنقاط محور الخلاف بين الأطراف المعنية بشأن سد النهضة وكيفية ملئه وأيضاً موعد حدوث ذلك.

وأكد ياسر عباس وزير الري السوداني خلال تصريحات صحفية له، أن اجتماع اليوم الثلاثاء الذي تم عبر تقنية الفيديو بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا كان عبارة عن جلسة تمهيدية فقط لا غير، حيث تم توضيح فيها كافة النقاط التي مثلت الخلاف بين الدول الثلاثة في الآونة الأخيرة.

وأشار أيضاً إلى أن جميع الأطراف التي حضرت ذلك الاجتماع لم تناقش هذه النقاط بل اكتفت بعرضها فقط لا غير، كما تم الاتفاق أيضاً على عدد من الأمور الهامة للغاية في المرحلة القادمة.

وشدد ياسر عباس في حديثه على أن أهم شيء اتفقت عليه الأطراف المعنية بهذه الأزمة أن المفاوضات سوف تستمر بدون انقطاع تماماً على مدار الأيام القادمة، وذلك بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يحسم الجدل بشأن سد النهضة.

وأضاف أيضاً أن عمل المراقبين سوف يستمر كما هو لحين استعراض جميع النقاط محور الخلاف في الاجتماعات القادمة، على أمل أن يتم إغلاق ملف سد النهضة قريباً بعدما استمرت هذه المشاكل لعدة سنوات ماضية.

يُذكر أن اجتماع اليوم الثلاثاء قد شارك فيه وزراء الري في الدول الثلاثة، إضافة إلى بعض أعضاء لجان المفاوضات، على أن يستمر نفس الوضع في الاجتماعات المقبلة المقرر عقدها بصفة مستمرة لحين التوصل إلى اتفاق نهائي.

وعادت الحياة مرة أخرى إلى هذه المفاوضات بسبب عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني الذي أطلق هذه المبادرة لعودة المناقشات بشأن ملف سد النهضة، وخاصة بعد حالة التوتر العسكرية في الفترة الماضية بين السودان وإثيوبيا.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن ياسر عباس وزير الري السوداني كان له دوراً بارزاً هو الآخر مؤخراً، مما أحيا هذه المفاوضات من جديد وأعاد الأمل لشعوب الدول الثلاثة لحل الأزمة بدون مشاكل عسكرية أو حرب شائكة في نهاية المطاف.