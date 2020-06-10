الكويت تسجل 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد نتيجة الإصابة بفيروس كورونا إلى 275 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 33,823 حالة، بينهم 193 مصابا حالتهم حرجة ويتلقون العلاج في غرف العناية المركزة.

وأعلنت “الصحة الكويتية”، أن 1126 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 23,288 حالة.