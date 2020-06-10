الاتحاد الأوروبي يوجه رسالة هامة وعاجلة إلى الصين

قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إنه طمأن وزير الخارجية الصيني بأن الاتحاد لا يريد “حربا باردة”، بعد اتهام بكين بتضليل العالم بشأن فيروس كورونا المستجد.

واتهمت بروكسل، كلا من الصين وروسيا بالسعي إلى تقويض الديمقراطية الأوروبية، وتشويه سمعتها خلال الوباء بـ “عمليات التأثير الموجهة وحملات التضليل”.

وجاء هذا الاتهام في ورقة رسمية للاتحاد الأوروبي لمواجهة ما يرى مسئولون في الإتحاد إنه مزاعم كاذبة على صلة بالرعاية الصحية، ونظريات المؤامرة وخطاب الكراهية المرتبط بالوباء الجديد.

ونشر التقرير اليوم الأربعاء، غداة إجراء مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، محادثات عبر الفيديو مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، حيث أصر بوريل على أن الاتحاد الأوروبي “لا يبدأ أي شيء” مع الصين، مشيرا إلى أنه طمأن وانغ خلال محادثاتهما.

وقال بوريل في تصريحات للصحفيين، “قلت له لا تقلق إن أوروبا لن تشرع في أي نوع من أنواع الحرب الباردة مع الصين”.

ويثير الخلاف توترا قبيل قمة بالفيديو من المقرر عقدها في وقت لاحق هذا الشهر، بين رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين وقادة صينيين.

وسبق أن اتهم الاتحاد الأوروبي بكين بأنها “منافس منهجي”، ما أثار استياء المسؤولين الصينيين، وسعى إلى تحديها في قضايا حقوق الإنسان مثل التيبت وهونغ كونغ.

لكن الاتحاد الأوروبي كافح من أجل الحفاظ على جبهة موحدة، فيما تسعى 27 حكومة وطنية، لتحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية مع العملاق الآسيوي.

وقال بوريل، الذي دعا في الأسابيع الأخيرة إلى موقف “أقوى” للاتحاد الأوروبي تجاه الصين، وحذّر من أن بكين لا تشارك القيم الأوروبية، إن الحكومات بحاجة إلى التحلي بمزيد من الحكمة.