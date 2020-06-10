شركة أمريكية تعلن تجربة لقاح فيروس كورونا انطلاقاً من منتصف يوليو المقبل

أعلنت شركة “جونسون آند جونسون” الأمريكية بصفة رسمية اليوم الأربعاء عن إجراء التجارب البشرية على لقاح فيروس كورونا المستجد انطلاقاً من منتصف شهر يوليو المقبل من العام الحالي 2020، وذلك في محاولة منها لإنقاذ أكبر عدد ممكن من المصابين حول العالم خلال المرحلة القادمة.

وأكدت الشركة الأمريكية أن آلاف المتطوعين في الولايات المتحدة الأمريكية مستعدون لتجربة لقاح الفيروس المستجد، على أمل أن يكون هو الحل النهائي القادر على إنهاء هذه الأزمة العالمية التي قضت على حياة أكثر من 400 مواطن من كافة دول العالم على مدار الأشهر الماضية.

وتبدو الثقة كبيرة جداً على شركة جونسون آند جونسون الأمريكية قبل بداية التجارب على ذلك اللقاح، ويكفي الإشارة فقط إلى أن موعد إجراء هذه التجارب كان مقرراً في منتصف شهر سبتمبر القادم، إلا أن تقديم الموعد شهرين كاملين يؤكد احتمالية نجاح التجارب بنسبة قد تصل إلى 99%.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن الشركة الأمريكية قامت أيضاً بتوقيع عدد من الصفقات في الآونة الأخيرة مع الحكومة الأمريكية، حتى تكون قادرة على إنتاج عدد هائل من الجرعات لكافة المواطنين داخل الولايات المتحدة الأمريكية في حالة نجاح التجارب، علماً بأن الشركة قد اتفقت حتى الآن على إنتاج أكثر من مليار جرعة مع حلول عام 2021 بدون حتى التأكد من مدى فعالية اللقاح.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد فتحت الباب منذ شهر مارس الماضي أمام كافة الشركات والمؤسسات الطبية حول العالم من أجل محاولة اكتشاف العلاج أو اللقاح المناسب الذي يمتلك القدرة على القضاء تماماً على وباء كورونا.

ولن تكون تجارب شركة جونسون آند جونسون مقتصرة فقط على المواطنين داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بل سوف يتم أيضاً إجراء بعض التجارب في دولة بلجيكا مع العلم بأن مسؤولي الشركة تحاول التوصل إلى اتفاق مع المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية من أجل التوسع في هذه التجارب خلال الأسابيع القادمة.

ويأمل العالم بأكمله في اكتشاف العلاج الفعال القادر على حل هذه المعضلة التي يعيش الجميع فيها بعد إصابة أكثر من 7 مليون مواطن بفيروس كورونا خلال الأشهر القليلة الماضية.