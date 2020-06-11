الكويت تسجل 4 وفيات جديدة و609 إصابات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 279 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إنه تم تسجيل 609 إصابات جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 34432 حالة، لافتا إلى وجود 184 مصابا حالتهم حرجة ويتلقون الرعاية الطبية داخل غرف العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق، أن 849 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 24137 حالة.