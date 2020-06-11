روسيا تعتمد عقارا جديدا لفيروس كورونا وتوزعه على المستشفيات

طرحت روسيا، اليوم الخميس، دواء جديد حصل على الموافقة لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تجاوز حالات الإصابة بالفيروس المستجد في البلاد نصف مليون حالة.

وكشف صندوق الثروة السيادية الروسي، الذي يملك حصة 50% في شركة “كيم رار” المصنعة للدواء الجديد، إن الشحنات الأولى من الدواء المضاد للفيروسات والذي يحمل اسم “أفيفافير”، وصلت بالفعل إلى بعض المستشفيات والعيادات.

وأقرت وزارة الصحة الروسية استخدام الدواء الجديد، بموجب عملية خاصة سريعة، بينما ما زالت التجارب السريرية، التي تجرى لفترة أقصر وبأعداد أقل من المتبع في دول أخرى، متواصلة.

وليس هناك حتى الآن لقاح معتمد عالميا لمرض “كوفيد-19” الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولم تظهر تجارب عدة أدوية على البشر فاعليتها الأكيدة حتى الآن.

وقال رئيس الصندوق السيادي، كيريل ديميتريف، في تصريحات لوكالة “رويترز” للأنباء، إن هناك خططا لإنتاج ما يكفي من العقار لعلاج 60 ألف مريض شهريا.. مشيرا إلى أن أكثر من 10 دول طلبت إمدادات من هذا الدواء.

وأضاف “ديميتريف”، أن المفاوضات جارية لتوريد الدواء لجميع الأقاليم الروسية، حيث أن 7 من أقاليم البلاد التي تتجاوز 80 إقليما تلقت الشحنات الأولى بالفعل اليوم الخميس.

وبلغ عدد المصابين في روسيا 502436 لتحتل بذلك المرتبة الثالثة على مستوى العالم بعد البرازيل والولايات المتحدة، لكن معدل الوفيات منخفض نسبيا، حيث بلغ إجمالي الوفيات 6532 حالة فقط، وهو ما أثار جدلا عالميا.