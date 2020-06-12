تطورات سد النهضة.. إثيوبيا تُعقد المفاوضات وتحفظ مصري سوداني

تطورات سد النهضة، عقد وزراء الري في دول الثلاثي “مصر والسودان وإثيوبيا”، مساء أمس، اجتماعهم الثالث الخاص بمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بعد بدء هذه المشاورات، منتصف الأسبوع الماضي، بمبادرة سودانية.

وناقش وزراء الري في الدول الثلاثة، خلال الاجتماع، ورقة قدمتها إثيوبيا تتضمن رؤيتها حول قواعد ملء وتشغيل السدن فيما أعربت مصر والسودان عن تحفظهما على الورقة الإثيوبية؛ لأنها تمثل تراجعًا كاملًا عن المبادئ والقواعد، التي وافق عليها الثلاث دول من قبل في المفاوضات السابقة، التي حدثت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي.

كما تمثل الورقة الإثيوبية إهدارًا لكل التفاهمات الفنية، التي جرى التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة بشأن سد النهضة، مؤكدة استمرار تمسكها بالاتفاق الذي انتهى إليه مسار المفاوضات، التي حدثت في واشنطن كونه اتفاقًا متوازنًا ومنصفًا، ويمكن من خلاله أن تحقق إثيوبيا أهدافها التنموية مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب.

وشددت مصر على ضرورة أن تراجع إثيوبيا موقفها الذي يعمل على عرقلة التوصل إلى اتفاق، مؤكدة ضرورة إمتناع إثيوبيا عن اتخاذ أي إجراءات أحادية بالمخالفة لالتزاماتها القانونية، خصوصا مخالفة أحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في عام 2015، لما يمثله هذا النهج الإثيوبي من تعقيد للموقف قد يؤدي إلى تأزيم الموقف بالمنطقة كلها.

ونوَّهت مصر بأهمية امتثال إثيوبيا إلى التفاوض “بحسن نية”، وذلك أسوة بالنهج الذي تتبعه مصر منذ بدء المفاوضات، من أجل التوقيع على اتفاقٍ عادلٍ يراعي مصالح الأطراف كلها.

وكانت إثيوبيا أصدرت إثيوبيا بيانًا صحفيًا حول اجتماعات اليوم الثاني من مفاوضات سد النهضة، والتي جرت أول أمس الأربعاء، مؤكدة أنها أطلعت موقفها من المفاوضات على دولتي المصب “مصر والسودان”.

وأبدت إثيوبيا التزامها بإجراء مفاوضات حقيقية بشأن المبادئ التوجيهية وقواعد الملء الأولي والتشغيل للسد، مُبدية ترحيبها باستئناف المحادثات على مستوى وزراء الري والموارد المائية في الدول الثلاث.

وشددت كذلك على احترام اتفاق إعلان المبادئ، مؤكدة أنه تم الاتفاق على ألا يتجاوز دور المراقبين “مراقبة المفاوضات” وتبادل النصائح الجيدة عندما تطلبها البلدان الثلاثة بشكل مشترك.