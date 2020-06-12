إنتاج أول دفعة في روسيا من دواء أفيفافير من أجل علاج مصابي فيروس كورونا

إنتاج أول دفعة في روسيا من دواء أفيفافير من أجل علاج مصابي فيروس كورونا

شهدت دولة روسيا في الآونة الأخيرة تطورات كبيرة بخصوص إحدى الأدوية التي اعتمادها هناك رسمياً من أجل علاج مصابي فيروس كورونا المستجد على الأراضي الروسية، من خلال استخدام دواء أفيفافير الذي أثبت قدرته على شفاء المرضى بعد مرور 4 أيام فقط على تناوله.

ومن جانبه، أكد رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي خلال تصريحات صحفية له يوم أمس الخميس أن الدفعة الأولى من ذلك الدواء قد تم إنتاجها بنجاح كما تم توزيعها أيضاً على مختلف مستشفيات العزل والمؤسسات الطبية في عدة مدن روسية.

وأشار أيضاً إلى أن ذلك الدواء سوف يحصل عليه بشكل مجاني جميع المصابين بالفيروس المستجد الذين يمتلكوا وثيقة التأمين الصحي الإلزامي، على أمل أن يساهم في علاج أكبر عدد ممكن من المرضى في الفترة القادمة مثلما كان الوضع تماماً في التجارب خلال الأسابيع الماضية.

وشدد رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في حديثه على أن إنتاج ذلك الدواء سوف يكفي لعلاج أكثر من 60 ألف حالة في اليوم الواحد داخل دولة روسيا خلال المرحلة القادمة، وذلك في إطار خطة الحكومة الروسية لمحاولة القضاء على انتشار وباء كورونا.

وأضاف أيضاً أن دواء أفيفافير قد تم توزيعه على العديد من الأقاليم المختلفة في روسيا، حيث استلمت 7 أقاليم من أصل 80 العقار حتى الآن على أن تستلم بقية الأقاليم الشحنات القادمة بشكل تدريجي حتى تصبح روسيا بالكامل لديها العلاج.

وأوضح رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة في تصريحاته أن مدى نجاح تجارب ذلك الدواء قد ظهر جلياً بشكل واضح على الطلبات التي تلقتها الحكومة الروسية في الآونة الأخيرة، حيث أعربت عدد من الدول حول العالم عن رغبتها بشكل صريح في الحصول على شحنات كثيرة من ذلك العقار في الفترة القادمة.

يُذكر أن وزارة الصحة الروسية قد اعتمدت مؤخراً بصفة رسمية ذلك الدواء بعدما تسبب في تعافي أكثر من 90% من الحالات التي خضعت إلى الاختبار خلال مرحلة علاجها من فيروس كورونا، وبالتالي أصبح دواء أفيفافير هو أول دواء معتمد في روسيا يستخدم لعلاج الحالات المصابة في كافة المستشفيات.