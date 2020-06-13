“السعودية” تدرس إلغاء الحج لأول مرة من تأسيسها

للمرة الأولى منذ تأسيس المملكة العربية السعودية، تدرس المملكة إلغاء الحج هذا العام 2020، في ظل تزايد أعداد مصابي فيروس كورونا بها، حيث تجاوزت المملكة 100 ألف إصابة بالفيروس.

ووفق تصريحات أحد المسؤولين الكبار في شؤون الحج والعمرة، للفاينشال تايمز البريطانية، فإن السلطات تدرس إلغاء حج هذا العام، وخاصة بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 110 ألاف إصابة، حيث سجلت السعودية يوم الجمعة 12 يونيو نحو 3921 إصابة جديدة خلال يوم واحد فقط، كما سجلت 36 حالة وفاة، والمتعافين وصلت أعدادهم إلى 81029 حالة.

وأكد اليوم السبت، متحدث وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، أن ارتفاع أعداد إصابات كورونا في السعودية، وخاصةً في مناطق جدة والرياض ناتج عن السلوكيات غير المنضبطة من بعض المواطنين، مشيراً إلى أن أغلب الإصابات في كبار السن.

وكشف المسؤول بإدارة الحج والعمرة في تصريحاته للصحيفة البريطانية، أن المملكة تدرس إلغاء الحج بعناية شديدة خلال الفترة الحالية، كما يتم دراسة عدة سيناريوهات هامة، وخلال أسبوع سيصدر قرار رسمي بإلغاء حج العام الجاري من عدمه.

وحول إمكانية عدم الإلغاء، أكد المسئول السعودي، أن كل السيناريوهات مطروحة الآن لكن الأهم بالنسبة للمملكة هو أمن وسلامة قاصدي بيت الله الحرام.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، ووفق وكالة رويترز للأنباء، فإنه من السيناريوهات المطروحة في حج هذا العام، تقليص أعداد الحجاج، في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المملكة والعالم أجمع، من تفشي وباء كورونا، وتسجيل ملايين الإصابات ومئات الآلاف من الوفيات حول العالم.

وحتى لو تم اتخاذ قرار هذا العام يقضي بإلغاء الحج نظراً لظروف انتشار كورونا، فقد تم إلغاء الحج مرتين قبل ذلك، وذلك وفق تصريحات رئيس الجمعية التاريخية المصرية، الدكتور أيمن فؤاد سيد، والذي أكد إلغاء الحج لأسباب مختلفة، مثل الحروب أو انتشار الطاعون.

وقال المؤرخ المصري أن الحج ألغي في حدثين مشهورين، الأول كان حينما دخل الصحابي عبد الله بن الزبير مكة المكرمة، وأراد تأسيس خلافة مستقلة عن الدولة الأموية، والأخرى عندما تولى الحجاج بن يوسف الثقفي إمارة مكة، حيث خشي حجاج بيت الله من بطش الحجاج بن يوسف الثقفي بهم.