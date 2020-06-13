دول أوروبا تعلن التحالف فيما بينها من أجل إنتاج لقاح فيروس كورونا

لا يزال العالم بأكمله يعمل جاهداً بشكل يومي من أجل محاولة القضاء على فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في جميع أنحاء العالم منذ مطلع العام الجاري 2020 إلى غاية الآن، مما جعل عدد المصابين والوفيات يحقق أرقاماً فلكية في واحدة من أسوأ الكوارث التي مرت على تاريخ البشرية.

ومن جانبها، حرصت بعض دول قارة أوروبا على التفكير بطريقة إيجابية من أجل حل هذه الأزمة ومحاولة التوصل إلى اللقاح المناسب القادر على القضاء نهائياً على ذلك الفيروس في الفترة القادمة.

وشهد الأسبوع الماضي إعلان الحكومة الهولندية عن تشكيل تحالف مع 3 دول أوروبية أخرى غيرها تتمثل في فرنسا إضافة إلى ألمانيا وأيضاً إيطاليا، من أجل إنتاج لقاح فيروس كورونا في أقرب وقت ممكن بدلاً من الانتظار حتى العام القادم 2021.

ومن جانبها أشادت وزارة الصحة الهولندية كثيراً بذلك التحالف بين الأربعة دول في مثل هذه الظروف العصيبة، نظراً لأن ذلك التحالف من المؤكد أنه سوف يساهم في الإسراع من عملية إنتاج اللقاح، وهي النتيجة الإيجابية المتوقعة التي دائماً ما تسفر عنها الشراكة بين الدول على كافة المستويات.

ولا يقتصر تفكير دول قارة أوروبا على نفسها وحسب، بل إنها ترغب أيضاً في إنتاج ملايين من الجرعات حتى يتم منحها إلى الدول الفقيرة حول العالم والمتواجدة بشكل خاص في قارة إفريقيا، من أجل عدم منح الوباء فرصة الانتشار مرة أخرى من خلال هذه الدول التي لا تستطيع إنتاج اللقاح أو حتى شرائه من الأسواق العالمية.

ويأمل العالم بأكمله في التوصل إلى نتائج سريعة بشأن لقاح فيروس كورونا، بعدما ارتفعت أعداد المصابين بشكل مخيف للغاية على مدار الأسابيع الماضية، ويكفي الإشارة فقط إلى تخطي حاجز 7 مليون مصاب إلى غاية الآن، أما بالنسبة إلى حصيلة الوفيات فكان الأمر مماثلاً بعدما اقترب العدد من الوصول إلى نصف مليون حالة وفاة من مختلف جنسيات الدول.

يُذكر أن العديد من العلماء والخبراء قد أشاروا في أكثر من مناسبة سابقة أن ذلك اللقاح أو العلاج الذي تنتظره البشرية لن يكون متوفراً إلا مع حلول عام 2021 كحد أقصى.